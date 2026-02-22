Giro di vite sull' abbandono dei rifiuti scattano trenta sanzioni

La polizia locale ha emesso trenta multe per abbandono di rifiuti, un gesto che causa degrado e problemi ambientali. Durante le operazioni nelle zone più frequentate, gli agenti hanno scoperto persone che gettavano illegalmente materiali, danneggiando aree pubbliche. In particolare, sono state individuate alcune persone che occupavano abusivamente immobili pubblici e hanno causato danni a proprietà comunali. Le operazioni continueranno per tutelare la pulizia e la sicurezza della città.

Sette invece sono le persone denunciate dalla polizia locale per occupazione abusiva di immobili pubblici, appropriazione indebita e lesioni aggravate Occupazione abusiva di immobili pubblici, appropriazione indebita e lesioni aggravate. Con questi capi di accusa, nelle ultime 72 ore, in diverse attività messe in campo sul territorio cittadino, la polizia locale ha identificato e denunciato sette persone. Sul fronte del decoro urbano è stato registrato un giro di vite sull'abbandono dei rifiuti. Sono oltre 30, in pochi giorni, le sanzioni accertate dagli agenti, agli ordini del comandante Salvatore Zucco, per violazione dell'ordinanza sindacale in materia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contrasto all’abbandono dei rifiuti: oltre 80 sopralluoghi, sanzioni per migliaia di euroL’amministrazione comunale di Lucca intensifica le attività contro l’abbandono dei rifiuti, con oltre 80 sopralluoghi effettuati e sanzioni per migliaia di euro.

Tolleranza zero contro l’abbandono illecito dei rifiuti: controlli rafforzati e sanzioni severeL’Amministrazione Comunale ha deciso di intensificare i controlli e applicare sanzioni più dure contro chi abbandona rifiuti in modo illecito, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni di sacchetti lasciati lungo le strade.

