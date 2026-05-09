Eboli si prepara ad accogliere nuovamente Elisa per l'ultimo concerto della stagione al PalaSele prima della pausa estiva. La cantante tornerà sul palco con una scaletta che comprende i suoi successi più noti. L'evento è previsto come il concerto conclusivo di questa serie di spettacoli, che ha attirato numerosi spettatori durante tutto il periodo. La serata promette di essere l'ultima occasione di ascoltare dal vivo l’artista prima della pausa stagionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Ultimo appuntamento della stagione live al PalaSele prima della pausa estiva. Questa sera, sabato 9 maggio, Elisa torna al PalaSele di Eboli per l’ultima tappa del suo tour nei palasport. Una tournée attesissima, naturale prosecuzione del grande successo registrato nell’autunno 2025, che ha visto Elisa collezionare sold out e un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico. Il live “Elisa Palasport 2026”, prodotto e organizzato da Friends and Partners, è l’occasione per riascoltare brani che hanno segnato il suo percorso, insieme a nuovi arrangiamenti pensati per questi spazi che favoriscono un contatto potente e diretto con il pubblico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Eboli, Elisa torna al PalaSele: la scaletta del concerto

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