Musica Elisa torna al Palasele | la scaletta del concerto

Elisa torna al PalaSele di Eboli per il tour "Palasport Live 2026. L'appuntamento è previsto per sabato 9 maggio alle 21. QUI i biglietti.La scaletta del concertoDillo solo al buioSesso deboleLabyrinthRainbowBrokenVivere tutte le viteHeavenStayEppure sentireHallelujahPromettimiAnche fragileTi.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Elisa live al Forum di Milano scende dal palco e abbraccia i fan cantando Gli Ostacoli del Cuore

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