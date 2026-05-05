Delitto di Garlasco le sorelle Cappa rompono il silenzio dopo 19 anni | Avances rifiutate approccio finito male
Dopo quasi due decenni, le sorelle Cappa, cugine della vittima nel caso di Garlasco, si sono presentate davanti agli investigatori. In questa occasione, hanno raccontato di aver rifiutato avances e di aver avuto un approccio che è finito in modo negativo. Le loro dichiarazioni arrivano dopo anni di indiscrezioni, testimonianze ritrattate e supposizioni mai confermate ufficialmente nel corso delle indagini.
Dopo illazioni, testimonianze ritrattate e indiscrezioni mai confermate oggi l e sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, più volte sfiorate dalle indagini sul delitto di Garlasco ma mai indagate, sono comparse davanti agli investigatori. E dopo 19 anni sono tornate a parlare. Due ore di deposizione per Paola e tre per Stefania. Il movente ipotizzato per la morte di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garasco (Pavia), sarebbe un rifiuto ad un approccio a cui Andrea Sempio - sempre in ipotesi - avrebbe reagito uccidendola. All’epoca dei fatti Paola e Stefania Cappa avevano 23 anni. Le loro deposizioni...🔗 Leggi su Feedpress.me
Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025
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Panoramica sull’argomento
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