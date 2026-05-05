Dopo quasi due decenni, le sorelle Cappa, cugine della vittima nel caso di Garlasco, si sono presentate davanti agli investigatori. In questa occasione, hanno raccontato di aver rifiutato avances e di aver avuto un approccio che è finito in modo negativo. Le loro dichiarazioni arrivano dopo anni di indiscrezioni, testimonianze ritrattate e supposizioni mai confermate ufficialmente nel corso delle indagini.

Dopo illazioni, testimonianze ritrattate e indiscrezioni mai confermate oggi l e sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, più volte sfiorate dalle indagini sul delitto di Garlasco ma mai indagate, sono comparse davanti agli investigatori. E dopo 19 anni sono tornate a parlare. Due ore di deposizione per Paola e tre per Stefania. Il movente ipotizzato per la morte di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garasco (Pavia), sarebbe un rifiuto ad un approccio a cui Andrea Sempio - sempre in ipotesi - avrebbe reagito uccidendola. All’epoca dei fatti Paola e Stefania Cappa avevano 23 anni. Le loro deposizioni...🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Delitto di Garlasco, le sorelle Cappa rompono il silenzio dopo 19 anni: «Avances rifiutate, approccio finito male»

Delitto di Garlasco, le analisi delle ferite sul corpo di Chiara Poggi - Ore 14 Sera 18/12/2025

Notizie correlate

Delitto di Garlasco, oggi l’interrogatorio alle sorelle Cappa. Le parole di Paola nel 2007: “Potrebbe avere subito avances da qualcuno che non ha accettato il rifiuto”Nella mattinata di martedì 5 maggio, le sorelle Paola e Stefania Cappa verranno ascoltate come “persone informate sui fatti” sul caso del delitto di...

Garlasco, le gemelle Cappa oggi in procura. Quando Paola raccontò: «Chiara respingeva un ragazzo, approccio finito male»Tre convocazioni che arrivano proprio in prossimità dell’avviso di chiusura delle indagini, nomi di spicco che rappresentano l’ennesima svolta...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, la difesa di Sempio: Solo una cotta, non un'ossessione; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; L’aggressione, l’orario e il movente del delitto di Garlasco: le due verità sulla morte di Chiara; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini.

Delitto di Garlasco, le sorelle Cappa rompono il silenzio dopo 19 anni: «Avances rifiutate, approccio finito male»Dopo illazioni, testimonianze ritrattate e indiscrezioni mai confermate oggi l e sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi , più volte sfiorate ... gazzettadelsud.it

Garlasco, Paola e Stefania Cappa sentite in caserma a Milano. Sempio domani dai pm. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Delitto Garlasco, domani Sempio non risponderà ai pm. Oggi convocate gemelle Cappa. LIVE ... tg24.sky.it

Sky tg24. . Potrebbe essere una settimana decisiva per il delitto di Garlasco. Nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, Andrea Sempio è l'unico indagato. Davanti ai pm sono chiamati come testimoni il fratello di Chiara Poggi, Marco, e le gemelle Cappa, cu - facebook.com facebook

Delitto di Garlasco, ecco come funziona la consulenza personologica a cui si sottoporrà Andrea Sempio #delittodigarlasco x.com