Francesca Pascale ha annunciato il suo coinvolgimento con i Gay Conservatori Liberali, un nuovo gruppo politico che si propone di rappresentare le istanze dei conservatori tra le persone LGBT. La decisione arriva mentre il dibattito sui diritti civili e le questioni legate all’orientamento sessuale continua a essere al centro dell’attenzione pubblica. Pascale si prepara a un rientro attivo in politica, portando con sé questa nuova iniziativa.

Francesca Pascale è pronta a tornare alla politica attiva con i Gay Conservatori Liberali, inserendoli nell’alveo del centrodestra, nello specifico nella galassia liberale di ispirazione forzista, rivendicando un approccio liberale ai diritti civili, inclusi matrimonio egualitario e adozione, distinguendosi dalla sinistra accusata di ipocrisia e di appoggiare il terrorismo islamico. “Quando io ho cercato di fare il tesseramento delle due parti liberali, quindi gay liberali e arcigay, che è un'associazione di sinistra, a cui va il mio totale rispetto”, ha detto Pascale, chiedendosi però “Ma per quale motivo i diritti civili devono avere il monopolio di un colore politico?”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - E Pascale scoprì i gay conservatori: Forza Italia alla prova dei diritti civili

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