A giugno 2026 si terrà a Quarto, in provincia di Napoli, il primo evento pubblico organizzato dal movimento dei Gay Conservatori Liberali. La manifestazione rappresenta un'occasione per il gruppo di incontrarsi e presentare le proprie posizioni. L'iniziativa si svolge nel mese in cui si concentrano diverse attività pubbliche e politiche legate alla comunità LGBTQ+.

Il movimento dei Gay Conservatori Liberali sta per tenere il suo primo evento pubblico a Quarto, in provincia di Napoli, durante il mese del giugno 2026. Francesca Pascale, attivista e figura centrale del gruppo, ha confermato la propria partecipazione insieme ad altre associazioni liberali, segnando un momento di svolta per una realtà che si distanzia dalla narrazione tradizionale della comunità lgbtqi+. Questa iniziativa nasce da una pagina Instagram gestita da Emanuele Romanelli, trentenne fondatore del progetto, che posiziona il movimento contro le ideologie definite “woke”, il gender e l’aborto. La presenza di Pascale non è casuale: lei... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gay conservatori: Pascale e Romanelli sfidano il woke

Articoli correlati

“Noi gay di destra discriminati. Vannacci non è omofobo”, parla il segretario del movimento Gay Conservatori LiberaliNel panorama sempre più acceso del confronto sui diritti civili e sull’identità politica, emergono posizioni che sfidano schemi consolidati e...

Referendum giustizia, il Procuratore Romanelli: “Riforma dannosa e pericolosa, voterò No”Maurizio Romanelli, Procuratore capo di Bergamo, è chiaro sulla sua posizione in merito al referendum sulla riforma della giustizia al quale sono...

Tutti gli aggiornamenti su Gay conservatori

Temi più discussi: A chi i diritti? A noi! Francesca Pascale sposa l'omonazionalismo; Francesca Pascale rilancia i Gay Conservatori Liberali: Finalmente il centrodestra apre ai diritti civili, ci vediamo a giugno a Napoli; Noi gay di destra discriminati. Vannacci? Non è omofobo; Referendum Giustizia, come vota la comunità LGBTQIA+? La guida.

Francesca Pascale lancia i Gay Conservatori Liberali: «Finalmente il centrodestra apre ai diritti civili, ci vediamo a giugno a Napoli»L'attivista Lgbt ed ex compagna di Silvio Berlusconi presta il volto al movimento di destra che si ispira ai Pro vita, il fondatore della pagina social Emanuele Romanelli rivendica il genocidio su Gaz ... msn.com

Francesca Pascale con i Gay Conservatori Liberali: È il centrodestra che apre ai diritti civiliL'attivista Lgbt ed ex compagna di Silvio Berlusconi lancia un evento a Napoli ... msn.com

Francesca Pascale con i Gay Conservatori Liberali: “È il centrodestra che apre ai diritti civili” x.com

L’ex compagna di Berlusconi lancia il fronte dei Gay conservatori «per portare i diritti a destra». La pagina social del movimento gravita intorno al mondo dei Pro-Vita e della fiamma di An. Il fondatore Romanelli, che rivendica il genocidio su Gaza, diffonde me - facebook.com facebook