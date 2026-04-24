E' deceduto Marcello Marchioni, figura nota nel mondo dello sport fiorentino. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, lasciando un vuoto tra coloro che lo conoscevano e apprezzavano il suo impegno. La scomparsa è avvenuta nella giornata di ieri, senza ulteriori dettagli sul luogo o le cause. La sua morte rappresenta una perdita significativa per la comunità sportiva locale e non solo.

Firenze, 24 aprile 2026 – Grave lutto per lo sport fiorentino (e non solo): è morto Marcello Marchioni. Una scomparsa improvvisa: appena due giorni fa era a Roma per prendere parte a una riunione del Consiglio nazionale del Coni: un’altra delle sue innumerevoli famiglie alle quali era profondamente legato e che nutrivano per lui amicizia, stima e affetto. Lo sport italiano perde uno dei suoi personaggi più rappresentativi, un uomo simbolo che ha ricoperto incarichi prestigiosi, negli ambiti più vari, in virtù della sua straordinaria competenza ma anche per la squisita gentilezza e la capacità ad essere sempre disponibile al dialogo e al confronto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Marcello Marchioni, una vita per lo sport

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