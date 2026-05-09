È mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata
Il 1978 si concludeva con un episodio che avrebbe segnato la storia del paese. Tra il 16 marzo e il 9 maggio di quell’anno, tre persone condivisero un appartamento in via Montalcini insieme a un uomo che poi sarebbe stato ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Questa vicenda rappresenta uno dei momenti più drammatici di quegli anni, segnando un passaggio cruciale nella storia politica e sociale del paese.
di Giuseppe Caserta Erano tre gli inquilini nell’appartamento di Via Montalcini 8 int.1 che dal 16 Marzo al 9 Maggio 1978 hanno vissuto ininterrottamente insieme al prigioniero Aldo Moro, poi ucciso al termine di quei drammatici 55 giorni esattamente 48 anni fa. Si chiamavano Germano Maccari, nome di battaglia “Gulliver”, morto in carcere per un aneurisma celebrale nel 2001, Prospero Gallinari, nome di battaglia “Giuseppe”, morto nel 2013 per un arresto cardiaco e Anna Laura Braghetti, nome di battaglia “Camilla” l’ultima ad andarsene pochi mesi fa all’eta di 72 anni per un tumore. Quell’appartamento diventato così tragicamente famoso oramai dopo 48 anni è definitivamente vuoto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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