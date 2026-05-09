È mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata

Il 1978 si concludeva con un episodio che avrebbe segnato la storia del paese. Tra il 16 marzo e il 9 maggio di quell’anno, tre persone condivisero un appartamento in via Montalcini insieme a un uomo che poi sarebbe stato ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Questa vicenda rappresenta uno dei momenti più drammatici di quegli anni, segnando un passaggio cruciale nella storia politica e sociale del paese.

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