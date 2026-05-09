È mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1978 si concludeva con un episodio che avrebbe segnato la storia del paese. Tra il 16 marzo e il 9 maggio di quell’anno, tre persone condivisero un appartamento in via Montalcini insieme a un uomo che poi sarebbe stato ucciso dopo 55 giorni di prigionia. Questa vicenda rappresenta uno dei momenti più drammatici di quegli anni, segnando un passaggio cruciale nella storia politica e sociale del paese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Giuseppe Caserta Erano tre gli inquilini nell’appartamento di Via Montalcini 8 int.1 che dal 16 Marzo al 9 Maggio 1978 hanno vissuto ininterrottamente insieme al prigioniero Aldo Moro, poi ucciso al termine di quei drammatici 55 giorni esattamente 48 anni fa. Si chiamavano Germano Maccari, nome di battaglia “Gulliver”, morto in carcere per un aneurisma celebrale nel 2001, Prospero Gallinari, nome di battaglia “Giuseppe”, morto nel 2013 per un arresto cardiaco e Anna Laura Braghetti, nome di battaglia “Camilla” l’ultima ad andarsene pochi mesi fa all’eta di 72 anni per un tumore. Quell’appartamento diventato così tragicamente famoso oramai dopo 48 anni è definitivamente vuoto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

200 mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata
© Ilfattoquotidiano.it - È mancato il coraggio della riappacificazione sociale dopo la lotta armata
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

10 Queens Who Destroyed Empires | Sleep Documentary

Video 10 Queens Who Destroyed Empires | Sleep Documentary

Notizie correlate

Turchia, secondo appello di Ocalan per la fine della lotta armata: ma per il PKK la situazione resta complessaI rappresentanti del partito filo-curdo per l’Uguaglianza dei Popoli e la Democrazia (DEM) renderanno nota oggi la seconda lettera dello storico...

Leggi anche: Crocevia per la Champions. Fabregas al cospetto della capolista: "Serve il coraggio mancato a Udine. Sappiamo cosa ci stiamo giocando»

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Zanardi, l’ultimo applauso. Lo sport italiano si ferma a salutare un simbolo senza tempo; Alex Zanardi, campione di coraggio ed esempio di resilienza per tutti; Addio ad Alex Zanardi, martedì i funerali a Padova e lutto cittadino a Bologna; Camerae Sanitatis. Intervista a Gian Antonio Girelli (Pd): Sanità ancora troppo vista come spesa. Serve più coraggio su prevenzione e medicina di prossimità.

è mancato il coraggioIl coraggio di mettersi insiemeCi vuole coraggio a mettersi insieme, circondati come siamo da troppe sirene di allarme che ci riempiono di paura ... ilsussidiario.net

è mancato il coraggioIl monito di Cottarelli: «Cari ragazzi, dovete avere coraggio»L'economista è intervenuto insieme a Claudia Parzani, presidente Borsa Italiana, nel panel «Insieme, per un’economia della fiducia» di Milano Civil Week ... corriere.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.