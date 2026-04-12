In un momento cruciale della stagione, una squadra affronta una partita decisiva contro la capolista, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo. L’allenatore ha commentato la partita parlando di mancanza di coraggio e della consapevolezza di cosa sia in gioco. La sfida rappresenta un crocevia importante, poiché può influenzare sia la qualificazione in Champions League sia le possibilità di conquistare altri trofei.

Ci sono partite che valgono più di altre. Uno scudetto, una qualificazione in Champions League. E possono condizionare anche un’eventuale qualificazione a una finale di Coppa Italia. Como-Inter di questa sera racchiude tutte queste possibilità, come sottolinea il tecnico dei lariani, Cesc Fabregas. "Il 4-0 subito all’andata non fa testo. Abbiamo giocato con cinque centrocampisti molto coperti, ma abbiamo fatto un’ottima partita. Stavolta cambierà tutto. Le partite contro l’Inter sono come partite di Champions. Anche quella di andata di Coppa Italia è stata diversa. L’Inter ha motivi di vincere come noi, sarà una bella partita. Sappiamo che ci giochiamo molto, noi crediamo nel nostro progetto e non siamo neanche a metà: abbiamo appena iniziato".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crocevia per la Champions. Fabregas al cospetto della capolista: "Serve il coraggio mancato a Udine. Sappiamo cosa ci stiamo giocando»

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