Turchia secondo appello di Ocalan per la fine della lotta armata | ma per il PKK la situazione resta complessa

In Turchia, i rappresentanti del partito DEM annunciano la pubblicazione della seconda lettera di Abdullah Ocalan, fondatore del PKK e detenuto in carcere da oltre vent’anni, in cui chiede la fine della lotta armata. La comunicazione avviene in un momento di tensione, mentre la situazione tra il governo turco e il movimento curdo rimane complessa e difficile da risolvere.

I rappresentanti del partito filo-curdo per l’Uguaglianza dei Popoli e la Democrazia (DEM) renderanno nota oggi la seconda lettera dello storico leader curdo fondatore del PKK, Abdullah Ocalan, da più di vent’anni in carcere condannato all’ergastolo. Un anno dopo il suo primo appello per sottolineare l’importanza di portare avanti il progetto di una Turchia “ libera dal terrorismo”- cosí l’ha definito il governo turco guidato dal presidente Recep Tayyip Erdogan – Ocalan invita i vertici del PKK a riflettere sulle azioni da intraprendere nelle fasi successive. La lettera del leader del PKK dovrebbe proporre un’analisi degli sviluppi dal suo primo messaggio e sottolineare che si è ormai entrati nella seconda fase. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La Turchia di Erdogan vuole la pace con il Pkk solo a parole: il caso emblematico di Ahmet Türk, il sindaco filo-curdo di MardinNonostante la coalizione di destra al vertice del governo turco sostenga di voler arrivare a un accordo di pace con il Pkk, nei fatti mostra il...

