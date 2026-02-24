Arbeloa su Prestianni Vinicius e Mbappé | le parole dell' ex Real Madrid

Álvaro Arbeloa critica la gestione di Prestianni, Vinicius e Mbappé, evidenziando come le loro azioni influenzino le partite. L’ex difensore del Real Madrid analizza le dinamiche in campo e le responsabilità dei giocatori più discussi. Le sue parole puntano a chiarire il ruolo di ciascuno nel contesto delle prossime sfide europee, lasciando trasparire una certa preoccupazione per l’impatto sulla squadra. Il suo intervento si concentra sulle recenti performance di questi atleti.

Il Real Madrid si prepara alla sfida di playoff di Champions contro il Benfica, e la conferenza stampa di Álvaro Arbeloa offre una lettura chiara sulle dinamiche interne, sull’attenzione agli interpretati degli avversari e sugli obiettivi della squadra in una partita decisiva. Le parole del tecnico madrileno si concentrano sui protagonisti in forma, sull’impegno da mantenere in sede di eliminazione diretta e sull’importanza di gestire al meglio le pressioni di una notte di Champions. Nel discorso postura ante partita, Vinicius deve continuare a esprimersi al livello recente, poiché è considerato uno dei riferimenti della squadra e la prestazione del momento è attesa al 100%. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Real Madrid, Arbeloa categorico: «Prestianni? La UEFA ha una grande opportunità! Su Vinicius e Mbappé dico questo»Alvaro Arbeloa ha commentato la presenza di Prestianni, affermando che la UEFA ha un'importante occasione per valorizzare i giovani talenti.

Real Madrid, Arbeloa incorona Mbappé: erede di CR7 e Re del mondo. Le parole del tecnicoLa stella del PSG Mbappé riceve parole di lode da Arbeloa, che lo definisce il futuro erede di Cristiano Ronaldo e il nuovo re del calcio mondiale.

Real Madrid, Arbeloa Prestianni? Uefa has a great opportunity on the issue of racismSpeaking to Sky ahead of the second leg of the Champions League play-off against Benfica, Real Madrid coach Álvaro Arbeloa addressed the media. italpress.com

