Caso Vinícius | la UEFA ferma Prestianni squalifica shock prima del Real Madrid

Il ritorno dei playoff di Champions League tra Real Madrid e Benfica perde uno dei suoi protagonisti più attesi tra le polemiche. La UEFA ha ufficializzato oggi la sospensione provvisoria di Gianluca Prestianni, accogliendo la richiesta dell’Ispettore Etico e Disciplinare in seguito ai gravissimi fatti occorsi durante la gara d’andata al Da Luz. L’attaccante argentino del club portoghese non potrà prendere parte alla sfida del “Bernabéu” a causa delle accuse di comportamento discriminatorio rivoltegli da Vinícius Júnior, in un clima di tensione internazionale che vede coinvolti i massimi vertici del calcio europeo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

