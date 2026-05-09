E' la prima manifestazione fieristica del Novecento | ecco la Campionaria

Oggi, 9 maggio, è iniziata l’edizione numero 105 della Fiera Campionaria di Padova, considerata la prima grande manifestazione fieristica italiana del Novecento. La fiera durerà nove giorni e propone un calendario di eventi con molte novità dedicate alle famiglie. L’apertura segna un momento importante per il settore, che si prepara a mostrare le proprie offerte e innovazioni. La manifestazione si svolge in città, attirando visitatori da tutta la regione.

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