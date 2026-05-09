E' la prima manifestazione fieristica del Novecento | ecco la Campionaria
Oggi, 9 maggio, è iniziata l’edizione numero 105 della Fiera Campionaria di Padova, considerata la prima grande manifestazione fieristica italiana del Novecento. La fiera durerà nove giorni e propone un calendario di eventi con molte novità dedicate alle famiglie. L’apertura segna un momento importante per il settore, che si prepara a mostrare le proprie offerte e innovazioni. La manifestazione si svolge in città, attirando visitatori da tutta la regione.
Si è aperta oggi 9 maggio l'edizione numero 105 della Fiera Campionaria di Padova, la prima manifestazione fieristica italiana del Novecento, che per nove giorni offrirà un ricco programma di eventi e tante novità per le famiglie. In fiera, dal 9 al 17 maggio, in orario continuato 10 - 23 sabato.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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