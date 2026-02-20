La Fiera di San Giorgio cambia sede per i cantieri | si valuta l’area fieristica

A causa dei lavori di ristrutturazione, la Fiera di San Giorgio si sposta temporaneamente. La decisione deriva dalla presenza di cantieri in corso che richiedono nuovi spazi per le attività. Le autorità stanno valutando diverse aree, tra cui l'ex zona industriale, per garantire lo svolgimento degli eventi senza intoppi. Questa modifica interessa anche gli espositori e i visitatori, che dovranno adattarsi alle nuove disposizioni. La scelta definitiva sarà comunicata nei prossimi giorni.

Nel processo di rigenerazione urbana, che porterà alla presenza di diversi cantieri in città, ci saranno altri spostamenti, necessari per l’avanzamento dei lavori nei tempi previsti. Insieme ai mercati settimanali, anche la Fiera di San Giorgio, per quest’anno, dovrà trovare una nuova sede, per via degli interventi Atuss in via Alfonso d’Este. Venute meno le ipotesi, portate al tavolo, del parcheggio Kennedy e del Parco Urbano, prende sempre più forma la possibilità di utilizzare l’area della Fiera di Ferrara. Una scelta complessa, che comporta indubbiamente un sacrificio per gli operatori, ma che è stata dapprima condivisa e poi definita attraverso un lavoro interistituzionale condiviso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

