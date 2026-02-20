La festa di San Giorgio cambia sede per i cantieri | si valuta l’area fieristica

A causa dei lavori di riqualificazione, la festa di San Giorgio si sposterà dall’attuale sede. Le operazioni di cantiere, che coinvolgono diverse zone della città, hanno reso impossibile mantenere l’evento nel luogo tradizionale. Per garantire comunque la celebrazione, si sta considerando l’area fieristica come nuova location. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, in base all’avanzamento delle operazioni di cantiere e alle esigenze logistiche.

Nel processo di rigenerazione urbana, che porterà alla presenza di diversi cantieri in città, ci saranno altri spostamenti, necessari per l’avanzamento dei lavori nei tempi previsti. Insieme ai mercati settimanali, anche la Fiera di San Giorgio, per quest’anno, dovrà trovare una nuova sede, per via degli interventi Atuss in via Alfonso d’Este. Venute meno le ipotesi, portate al tavolo, del parcheggio Kennedy e del Parco Urbano, prende sempre più forma la possibilità di utilizzare l’area della Fiera di Ferrara. Una scelta complessa, che comporta indubbiamente un sacrificio per gli operatori, ma che è stata dapprima condivisa e poi definita attraverso un lavoro interistituzionale condiviso.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

