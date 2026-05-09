E’ la notte più triste dello Spezia Le Aquile precipitano in Serie C A Pescara un pareggio inutile Il blitz del Bari fa piangere tutti
Nella serata di ieri, lo Spezia ha perso la partita contro il Pescara con il risultato di 1-1, un risultato che ha confermato la retrocessione in Serie C. La formazione di casa ha schierato un 4-3-2-1 con Saio tra i pali, mentre in campo per gli ospiti, la squadra ligure ha sostituito alcuni giocatori a gara in corso. Contestualmente, il match tra le altre due squadre si è concluso con il Bari che ha ottenuto una vittoria che ha complicato la posizione dello Spezia in classifica.
PESCARA 1 SPEZIA 1 PESCARA (4-3-2-1): Saio; Letizia (78’ Olivieri), Capellini, Bettella, Faraoni (80’ Altare); Valzania (78’ Tsadjout), Brugman, Acampora (71’ Caligara); Olzer, Insigne; Di Nardo. (A disp.: Brondbo, Gravillon, Corbo, Altare, Lamine Fanne, Meazzi, Graziani, Merola, Russo). All. Gorgone. SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Mateju, Hristov, Bonfanti; Adamo (46’ Sernicola), Comotto (66’ Nagy), Romano, Valoti (24’ Vignali), Beruatto (76’ Aurelio); Lapadula, Di Serio (46’ Artistico). (A disp.: Loria, Radunovic, Bertoncini, Ruggero, Bellemo, Skjellerup). All. D’Angelo. Arbitro: Doveri di Roma; assistenti: Di Gioia di Nola e Zezza di Ostia. Quarto ufficiale: Tropiano di Bari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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