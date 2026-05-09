E’ la notte più triste dello Spezia Le Aquile precipitano in Serie C A Pescara un pareggio inutile Il blitz del Bari fa piangere tutti

Nella serata di ieri, lo Spezia ha perso la partita contro il Pescara con il risultato di 1-1, un risultato che ha confermato la retrocessione in Serie C. La formazione di casa ha schierato un 4-3-2-1 con Saio tra i pali, mentre in campo per gli ospiti, la squadra ligure ha sostituito alcuni giocatori a gara in corso. Contestualmente, il match tra le altre due squadre si è concluso con il Bari che ha ottenuto una vittoria che ha complicato la posizione dello Spezia in classifica.

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