È colpito | come ha reagito Stasi alle intercettazioni su Sempio La difesa accelera per la revisione del processo

Stasi ha commentato le recenti intercettazioni riguardanti Sempio, affermando che la difesa sta lavorando per accelerare la procedura di revisione del processo. La dichiarazione arriva in un momento in cui si intensificano le discussioni legali sul caso, con la difesa che intende presentare al più presto una richiesta ufficiale di revisione. Nessun dettaglio è stato fornito sui contenuti delle intercettazioni o sulle motivazioni alla base della richiesta di revisione.

"La nostra intenzione è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione" del processo". A dirlo è l'avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis. Bocellari ha chiarito all'Ansa che al momento "non è possibile prevedere una.🔗 Leggi su Today.it

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