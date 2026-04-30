Sempio unico indagato la difesa di Stasi | Alberto innocente | chiederemo la revisione del processo

Da ilgiorno.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio è l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in un contesto che si ipotizza motivato da ragioni sessuali legate a un rifiuto. La difesa di Stasi, coinvolto anch’egli nella vicenda, ha dichiarato che verrà richiesta la revisione del processo, sostenendo l’innocenza del proprio assistito. L’indagine si concentra sulle circostanze dell’aggressione e sulla possibile presenza di altri elementi che possano chiarire la dinamica dei fatti.

Andrea Sempio unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, un’aggressione letale dettata da movente sessuale: un rifiuto alle avance dell’amico del fratello. Il nuovo impianto accusatorio della Procura di Pavia toglie dalla scena del delitto Alberto Stasi che per quella morta è già stato condannato a 16 anni in via definitiva, molti dei quali già scontati "Prendiamo questa notizia con grande soddisfazione perché sono tantissimi anni che noi sappiamo che Alberto Stasi è innocente ed estraneo ai fatti per i quali è stato condannato e per i quali sta ancora scontando la sua pena". Lo afferma l'avvocata Giada Bocellari che, insieme al collega Antonio De Rensis assiste Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sempio unico indagato la difesa di stasi alberto innocente chiederemo la revisione del processo
© Ilgiorno.it - Sempio unico indagato, la difesa di Stasi: “Alberto innocente: chiederemo la revisione del processo”

Notizie correlate

Garlasco, la clamorosa indiscrezione: la Procura valuta la revisione del processo per Alberto Stasi: svelate le “carte” su Andrea SempioLa Procura della Repubblica di Pavia sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo che ha portato alla condanna di Alberto Stasi per l’omicidio...

Garlasco, la procura di Pavia pronta a chiedere una revisione del processo per Alberto Stasi. A breve chiusura delle indagini su Andrea SempioLa procura di Pavia sta per chiedere una revisione del processo su Alberto Stasi.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio; Andrea Sempio convocato in Procura a Pavia il 6 maggio. I pm: Ha ucciso Chiara da solo, cade il ‘concorso’; RaiNews. . Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. E' la novità contenuta nell'invito a comparire redatto dalla Procura di Pav; Caso Garlasco, Sempio unico indagato per omicidio: fissato nuovo interrogatorio.

sempio unico indagato laSempio unico indagato, la difesa di Stasi: Alberto innocente: chiederemo la revisione del processoDelitto di Garlasco, l’avvocata Giada Bocellari commenta con soddisfazione le ultime novità sull’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Per quella tragedia Stasi è stato condannato in via definitiv ... ilgiorno.it

sempio unico indagato laDelitto di Garlasco, Andrea Sempio unico indagato per la ProcuraOmicidio Poggi: interrogatorio per Sempio fissato il 6 maggio. Per la Procura è lui l’unico indagato, presente nella villetta dove è stata uccisa Chiara. Chiesta anche la valutazione della revisione p ... liberoreporter.it

Trova facilmente notizie e video collegati.