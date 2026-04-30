Andrea Sempio è l’unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in un contesto che si ipotizza motivato da ragioni sessuali legate a un rifiuto. La difesa di Stasi, coinvolto anch’egli nella vicenda, ha dichiarato che verrà richiesta la revisione del processo, sostenendo l’innocenza del proprio assistito. L’indagine si concentra sulle circostanze dell’aggressione e sulla possibile presenza di altri elementi che possano chiarire la dinamica dei fatti.

Andrea Sempio unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, un’aggressione letale dettata da movente sessuale: un rifiuto alle avance dell’amico del fratello. Il nuovo impianto accusatorio della Procura di Pavia toglie dalla scena del delitto Alberto Stasi che per quella morta è già stato condannato a 16 anni in via definitiva, molti dei quali già scontati "Prendiamo questa notizia con grande soddisfazione perché sono tantissimi anni che noi sappiamo che Alberto Stasi è innocente ed estraneo ai fatti per i quali è stato condannato e per i quali sta ancora scontando la sua pena". Lo afferma l'avvocata Giada Bocellari che, insieme al collega Antonio De Rensis assiste Alberto Stasi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sempio unico indagato, la difesa di Stasi: “Alberto innocente: chiederemo la revisione del processo”

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