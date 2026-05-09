E-bike tra i borghi dell’Orcolat | 60 km per celebrare la resilienza

Un percorso di 60 chilometri tra i borghi dell’Orcolat ha visto coinvolti appassionati di e-bike in un evento dedicato alla memoria e alla resilienza di queste comunità. La pedalata ha coinvolto diversi partecipanti, tra cittadini e appassionati di ciclismo, che hanno attraversato i paesi lungo il tragitto. L'iniziativa mira a promuovere il cicloturismo sostenibile e a sostenere l’economia locale, coinvolgendo organizzazioni e residenti delle zone interessate.

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? Domande chiave Come può il cicloturismo sostenibile rilanciare l'economia dei borghi colpiti?. Chi sono i protagonisti che hanno guidato la pedalata della memoria?. Perché l'integrazione con il Giro d'Italia 2026 è strategica per il territorio?. Come si trasforma il trauma del terremoto in una nuova identità turistica?.? In Breve Percorso di 60 km tra Gemona, Venzone, Trasaghis e Buja.. Partecipazione di Barbara Zilli, Roberto Revelant e l'atleta Giorgio Di Centa.. Evento inserito nel programma del Giro d'Italia 2026 per promuovere il cicloturismo.. Rievocazione del terremoto del 1976 per valorizzare l'economia dei piccoli borghi.. Sessanta chilometri di pedalata in e-bike hanno attraversato i borghi feriti dall’Orcolat oggi, tra Gemona, Venzone e Majano, per celebrare la quarta edizione di Together for Gemona.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - E-bike tra i borghi dell’Orcolat: 60 km per celebrare la resilienza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Val di Fiastra: 60 km tra borghi e storia per riscoprire il paesaggio? Cosa sapere L'Anello della Val di Fiastra collega sei borghi medievali attraverso 60 km di sentieri. Terremoto del Friuli, Mattarella: «La resilienza è nata reagendo all?Orcolat»GEMONA DEL FRIULI (UDINE) - In una Gemona blindata, punteggiata dalle bandiere tricolori scosse dalla pioggia battente, il cinquantesimo anniversario...