È arrivata l' ora di Inacio! Il primo gol col Dortmund è da brividi
Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol tra i professionisti durante la partita tra il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte. La rete è arrivata in una fase cruciale dell'incontro e ha suscitato emozioni tra i tifosi presenti allo stadio. Inacio, giovane calciatore, ha concluso con un tiro preciso un’azione che ha portato il suo team in vantaggio. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa.
Samuele Inacio firma il suo primo gol tra i professionisti con la maglia del Borussia Dortmund nella sfida contro l’Eintracht Francoforte. Una rete da brividi non solo per la qualità del gesto tecnico, ma soprattutto per quello che rappresenta: il coronamento di un percorso iniziato tra settore giovanile, Youth League ed esordio in Bundesliga. Il classe 2008 segna al volo su assist di Beier e festeggia con la sua storica “Inacio Mask”, gesto legato all’infanzia e al rapporto con il padre.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Argomenti più discussi: Samuele Inacio da sogno: arriva anche il primo goal in Bundesliga con il Borussia Dortmund; Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte 3-2: rimonta vincente e secondo posto blindato per la squadra di Kovac; Samuele Inacio brilla a Dortmund: primo goal in Bundesliga, pronto il rinnovo del contratto; Samuele Inacio-BVB: rinnovo record fino al 2031 per l'ex Atalanta.
Sono sinceramente emozionato, dall' U16 dell'Atalanta ( prime partite viste di Samuele) al primo gol in Bundesliga, mantenendo sempre la stessa caratteristica. Inacio non è appariscente, spesso scompare in campo per poi essere nel posto giusto quando ser x.com
Tutta la gioia di Samuele #Inacio! L'attaccante italiano classe 2008 del #BorussiaDortmund, ieri ha realizzato il suo primo gol in Bundesliga, nella vittoria per 3-2 contro l'#EintrachtFrancoforte. #calcionews24 facebook
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