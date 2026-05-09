È arrivata l' ora di Inacio! Il primo gol col Dortmund è da brividi

Da gazzetta.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol tra i professionisti durante la partita tra il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte. La rete è arrivata in una fase cruciale dell'incontro e ha suscitato emozioni tra i tifosi presenti allo stadio. Inacio, giovane calciatore, ha concluso con un tiro preciso un’azione che ha portato il suo team in vantaggio. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa.

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Samuele Inacio firma il suo primo gol tra i professionisti con la maglia del Borussia Dortmund nella sfida contro l’Eintracht Francoforte. Una rete da brividi non solo per la qualità del gesto tecnico, ma soprattutto per quello che rappresenta: il coronamento di un percorso iniziato tra settore giovanile, Youth League ed esordio in Bundesliga. Il classe 2008 segna al volo su assist di Beier e festeggia con la sua storica “Inacio Mask”, gesto legato all’infanzia e al rapporto con il padre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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