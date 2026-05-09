È arrivata l' ora di Inacio! Il primo gol col Dortmund è da brividi

Samuele Inacio ha segnato il suo primo gol tra i professionisti durante la partita tra il Borussia Dortmund e l’Eintracht Francoforte. La rete è arrivata in una fase cruciale dell'incontro e ha suscitato emozioni tra i tifosi presenti allo stadio. Inacio, giovane calciatore, ha concluso con un tiro preciso un’azione che ha portato il suo team in vantaggio. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra di casa.

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