Duplice omicidio di Covo l’autopsia rivela | 7 colpi per uccidere Gurmit Singh 6 per Rajinder

L’autopsia sul duplice omicidio avvenuto a Covo ha stabilito che Gurmit Singh è stato colpito sette volte, mentre Rajinder ha subito sei ferite. L’episodio si è verificato venerdì 17 aprile davanti al tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino. Le autorità stanno analizzando le indagini per chiarire le circostanze e le responsabilità dell’accaduto.

Covo. Rivelati gli esiti dell’autopsia sul duplice omicidio avvenuto la sera di venerdì 17 aprile davanti al tempio Sikh Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji di via Campo Rampino. Singh Rajinder, 47 anni ed ex presidente del centro, è stato raggiunto da sei colpi d’arma da fuoco: due risultati mortali alla testa, gli altri hanno interessato collo, la zona tra spalla e collo e gli arti inferiori. Singh Gurmit, 48 anni, è stato invece colpito da sette proiettili, quattro dei quali alla testa e risultati fatali. Gli esiti degli accertamenti medico-legali sono stati affidati al dottor Luca Tajana dell’Istituto di Medicina Legale di Pavia, che ha eseguito l’autopsia.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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