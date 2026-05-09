Due passi nel blu una mattinata di inclusione nel Centro di Incremento Ippico

Questa mattina a Santa Maria Capua Vetere si è svolta la quarta edizione di “Due passi nel blu”, un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’autismo. La manifestazione si è tenuta nel Centro Regionale di Incremento Ippico, attirando numerosi partecipanti. L’iniziativa ha coinvolto persone di diverse età e ha previsto attività di inclusione e consapevolezza. La giornata ha visto la partecipazione di associazioni e cittadini interessati a promuovere l’attenzione sulla tematica.

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