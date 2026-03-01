A lezione dell’arte del ricamo Nuovi corsi del Punto Tavarnelle

A Tavarnelle, i nuovi corsi di ricamo del Punto Tavarnelle attirano partecipanti di tutte le età, interessati a imparare questa antica arte. Le lezioni si svolgono in uno spazio dedicato dove esperti insegnano tecniche di cucitura, creando un ambiente di condivisione e apprendimento. L’obiettivo è trasmettere le competenze tradizionali e rafforzare il senso di comunità tra gli iscritti.

C’è un filo sottile ma indistruttibile che unisce le generazioni del Chianti, un intreccio di cotone e memoria che trasforma l’artigianato in uno strumento di benessere e coesione sociale. La scuola gratuita "Impara l’arte con il Punto Tavarnelle" riapre i battenti, lanciando un nuovo ciclo di corsi che mira a salvare dall’oblio un pizzo unico al mondo, simbolo identitario di una comunità che non vuole perdere le proprie radici. Il progetto, sostenuto dal Comune di Barberino Tavarnelle e dal Consiglio Regionale della Toscana, si avvale dell’esperienza di sessanta ricamatrici. Tra loro spiccano Maria Canocchi (84 anni) e Franca Conforti (73 anni), docenti dell’accademia, le cui testimonianze sono state raccolte in un nuovo documentario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

