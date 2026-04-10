Nove nuovi ingressi nel patrimonio culturale condiviso dell' area fiorentina

Nove nuovi elementi sono stati aggiunti al patrimonio culturale condiviso dell'area fiorentina. Tra questi figurano l'archivio dell'Accademia di Belle Arti di Firenze e le biblioteche di diverse istituzioni. L'inserimento è stato ufficializzato con un provvedimento che ne ha approvato l'inclusione nel patrimonio culturale pubblico. La notizia è stata comunicata nel corso di una cerimonia tenutasi oggi nella città.

Firenze, 10 aprile 2026 – L'archivio dell' Accademia di Belle Arti di Firenze, le biblioteche dell' Accademia italiana di arte, 'Biblia', 'Ireos', dell'associazione Arcton, dell'associazione Mineralogica, del Cral, quella dell'archivio Andrea Marescalchi e dell'archivio dell' Arcidiocesi di Firenze sono i nove nuovi ingressi del patrimonio culturale condiviso dell'area fiorentina: la giunta comunale, su proposta dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini, ha approvato l'adesione dei nove istituti culturali alla rete Sdiaf, il sistema documentario integrato dell'area fiorentina, che conta oltre 100 tra biblioteche e archivi e un patrimonio da oltre 3 milioni di documenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nove nuovi ingressi nel patrimonio culturale condiviso dell'area fiorentina La Lega si espande nel Barese: quattro nuovi ingressi nei Consigli comunali dell'area metropolitanaLa Lega si rafforza nel territorio barese con nuovi ingressi in Consigli comunali dell'area metropolitana. UniMe nel QS by Subject 2026: nuovi ingressi e progressi in agraria, chimica e area medicaL’Università di Messina rafforza la propria presenza nel panorama accademico internazionale e si conferma tra gli atenei italiani presenti nel QS... Argomenti più discussi: Marriott scommette sulla Grecia: nove nuove strutture entrano in portfolio; Il Vescovo nella veglia di Pasqua: In questa notte di vita nuova possiamo innamorarci di questa realtà. Nella solenne celebrazione in Cattedrale mons. Napolioni ha battezzato nove catecumeni adulti; Roma, dove assume il Campidoglio: 9 funzionari per le periferie; Sicilia Padel Tour, Mara Santangelo è il volto dell’edizione 2026: tappa anche ad Agrigento. Lasciare l'Italia per mangiare italiano Si può con Little Big Italy. I nuovi episodi da stasera su NOVE. - facebook.com facebook