Da 25 anni, le donne nei carabinieri lavorano sul campo, spesso intervenendo in situazioni di emergenza. Durante l’estate del 2024, le forze dell’ordine sono presenti nelle località balneari ravennati, dove l’afflusso di turisti aumenta e le emergenze si moltiplicano. La loro presenza si fa notare particolarmente negli interventi di codice rosso, dove l’empatia gioca un ruolo chiave.

È l’estate del 2024. Agosto. Il mese più ‘caldo’ nei lidi ravennati. Non solo per le temperature. Le località costiere sono affollate, la ‘movida’ estiva è nel suo pieno. Proprio in questi giorni la ventenne Matilde Sabbi è diventata maresciallo dei Carabinieri e viene assegnata alla stazione di Lido Adriano, storicamente considerata una delle più difficili. Il suo ruolo è quello di vice comandante, ma in questo caldo agosto, la sede è vacante perché il comandante è momentaneamente assente. Quindi dovrà assumere il comando. "È stata una sfida complicata, molto formativa- racconta oggi Sabbi -. Ricordo che un giorno si è presentata una signora che nel suo terrazzo aveva trovato una busta piena di droga, coltelli e una pistola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da 25 anni donne nei carabinieri: "L’empatia fa la differenza negli interventi di codice rosso"

Leggi anche: Carabinieri in prima linea: "Codice rosso", quattro interventi al giorno

