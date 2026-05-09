Durante il concerto dei Tame Impala all’O2 di Londra, giovedì sera, una sorpresa ha attirato l’attenzione dei presenti. Dua Lipa è salita sul palco e ha raggiunto il frontman della band, Kevin Parker. La cantante ha condiviso un momento inaspettato con il pubblico, che ha reagito con entusiasmo, creando un’atmosfera particolare durante l’evento musicale.

Dua Lipa è apparsa a sorpresa al concerto londinese dei Tame Impala giovedì sera, raggiungendo Kevin Parker sul palco dell’ O2 Arena e mandando il pubblico in delirio. La popstar è apparsa a metà del live senza alcuna presentazione, durante l’esecuzione di After Thought, la loro collaborazione per il 2025, salendo sul palco e attaccando immediatamente il ritornello della canzone. Al termine del brano, Parker ha dato ufficialmente il benvenuto sul palco alla sua “buona amica”. «Suoniamo una canzone che abbiamo fatto insieme!» ha annunciato, prima che i due si scatenassero sulle note della hit del 2024 Houdini, il singolo di ispirazione funk che Parker ha prodotto per il terzo album in studio di Lipa, Radical Optimism.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Dua Lipa è apparsa a sorpresa al concerto dei Tame Impala all’O2 di Londra

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