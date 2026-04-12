Domani sera, il pubblico torinese avrà l’opportunità di ascoltare dal vivo la musica di Tame Impala, con il concerto previsto presso l’Inalpi Arena. La band, guidata da Kevin Parker, torna in città dopo una lunga attesa, portando sul palco il suo sound caratterizzato da influenze psichedeliche. La serata si prospetta come un evento musicale di rilievo per gli appassionati della musica indie e alternative.

L’Inalpi Arena di Torino si prepara ad accogliere la musica di Tame Impala nella serata di domani, 12 aprile 2026. Il progetto guidato dal musicista australiano Kevin Parker approderà nel palazzetto di corso Sebastopoli per quella che rappresenta la prima delle due date italiane previste per questo tour, con un secondo appuntamento fissato per martedì 14 aprile all’Unipol di Bologna. L’evento segna il ritorno sul palco di una figura capace di spaziare tra l’intimità della composizione solitaria e la potenza dei grandi palchi internazionali. Kevin Parker è infatti riconosciuto come un artista in grado di dominare le consolle più prestigiose del mondo, pur mantenendo una dimensione espressiva profonda, adatta all’ascolto privato durante i momenti di riflessione personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tame Impala a Torino: il ritorno psichedelico di Kevin Parker

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