Di recente, si è diffusa la notizia di droni ucraini impiegati contro la flotta russa, suscitando l’interesse dell’US Navy. Si analizzano i metodi con cui droni a basso costo sono riusciti a colpire navi da guerra di grandi dimensioni. Viene inoltre esaminato perché questa strategia non può essere facilmente adottata nelle acque dell’Oceano Pacifico. Sono stati sollevati quesiti sulle differenze tra i contesti operativi e sulle capacità tecnologiche coinvolte.

?? Punti chiave Come possono droni economici affondare navi da guerra così costose? Perché la tattica ucraina non è replicabile nell'Oceano Pacifico? Cosa cambierà l'integrazione del trimarano Sea Hawk nelle portaerei? Chi gestirà il comando durante un attacco di sciami autonomi??? In Breve Tra il 2023 e il 2024 l'Ucraina ha affondato almeno otto navi russe. Il commodore Garrett Miller prevede l'impiego di piccoli battelli senza equipaggio entro il 2030. Il trimarano Sea Hawk .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni ucraini contro la flotta russa: l’US Navy studia il caso

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Ukrainian Drones Waited For Russian Ship – Then THIS Happened...

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