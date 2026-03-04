La nave cisterna russa Arctic Metagaz esplode a largo di Malta | Attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia

Una nave cisterna russa, chiamata Arctic Metagaz, è esplosa nel Mediterraneo vicino a Malta. La nave, che trasportava gas, è stata distrutta da un’esplosione mentre navigava a poche miglia dalle coste di Malta e della Sicilia. Secondo fonti, l’attacco sarebbe stato compiuto da droni navali ucraini partiti dalla Libia. La vicenda ha suscitato attenzione internazionale.

La Arctic Metagaz, una nave cisterna russa per il trasporto di gas, è stata distrutta da un’esplosione mentre si trovava nel Mediterraneo, al largo delle coste di Malta, poco distante dalla Sicilia. Il ministero dei Trasporti di Mosca non ha dubbi: l’imbarcazione è stata attaccata da droni navali ucraini partiti dalla Libia. Secondo il ministro russo l’episodio è “un atto di terrorismo internazionale e pirateria marittima”. I 30 membri dell’ equipaggio, tutti di nazionalità russa, sono stati tratti in salvo grazie al coordinamento dei servizi di salvataggio maltesi e russi. La nave metaniera, soggetta a sanzioni da parte di Stati Uniti e Regno Unito, aveva segnalato la sua posizione al largo delle coste di Malta lunedì, secondo quanto riportato dai dati di tracciamento delle navi sulla piattaforma MarineTraffic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

