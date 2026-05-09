L’US Navy sta analizzando l’utilizzo di droni marini e le strategie adottate dalle forze ucraine, mentre le navi continuano a svolgere un ruolo fondamentale negli oceani. Le autorità militari stanno valutando come integrare i veicoli senza equipaggio nelle operazioni navali, anche se non sono ancora sostituti completi delle imbarcazioni tradizionali. La presenza di navi rimane centrale per il controllo e la sicurezza nelle acque internazionali.

I droni navali possono rappresentare una risorsa decisiva nei conflitti del futuro, ma la Marina degli Stati Uniti non può e non intende emulare le strategie di Kiev, che ha sviluppato e impiegato con successo questa nuova tecnologia, dimostrando di non avere più bisogno delle unità di superficie convenzionali che invece colano a picco dopo i raid del Gruppo 13, l’unità di commando che conduce in battaglia questi furtivi e sofisticati cacciatori di naviglio nemico. Secondo il Pentagono e i vertici dell’US Navy la lezione impartita dalla Marina militare ucraina, che ha rivoluzionato le tattiche della guerra navale nel Mar Nero, riequilibrando...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’US Navy studia i droni marini e le tattiche ucraine ma negli oceani servono ancora le navi

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