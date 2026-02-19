Istanbul docenti turchi in sciopero ad oltranza | UIL Scuola ottiene dal MAECI le prime garanzie sulla validità dell’anno scolastico Ora si tratta sulla mobilità contrattuale

I docenti turchi in servizio presso la scuola italiana di Istanbul hanno deciso di entrare in sciopero ad oltranza, a causa delle incertezze sulla validità dell’anno scolastico e sulla mobilità contrattuale. La protesta, iniziata il 2 febbraio, ha portato a una forte riduzione delle attività didattiche e alla chiusura di alcune classi. La UIL Scuola ha ottenuto dal MAECI le prime garanzie ufficiali, ma la questione resta aperta. La tensione si concentra ora sulle prossime trattative con le autorità italiane.

