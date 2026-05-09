Droga videosorveglianza e allaccio elettrico abusivo | convalidato l' arresto di un 26enne al quartiere Santo
Oggi si è svolta davanti al giudice l’udienza per direttissima riguardante un uomo di 26 anni arrestato nei giorni scorsi nel quartiere Santo. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri nell’ambito di un’operazione che aveva portato alla scoperta di attività legate alla droga, a un sistema di videosorveglianza abusiva e a un allaccio elettrico non autorizzato. La convalida dell’arresto è stata confermata dal giudice.
Si è svolta oggi davanti al giudice Maccarrone l’udienza per direttissima relativa all’arresto eseguito nei giorni scorsi in città nell’ambito di un’operazione dei carabinieri. Il procedimento si è concluso con la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare degli arresti.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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