Droga videosorveglianza e allaccio elettrico abusivo | convalidato l' arresto di un 26enne al quartiere Santo

Oggi si è svolta davanti al giudice l’udienza per direttissima riguardante un uomo di 26 anni arrestato nei giorni scorsi nel quartiere Santo. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri nell’ambito di un’operazione che aveva portato alla scoperta di attività legate alla droga, a un sistema di videosorveglianza abusiva e a un allaccio elettrico non autorizzato. La convalida dell’arresto è stata confermata dal giudice.

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