Napoli Cavone droga in casa e allaccio abusivo | arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati nel quartiere Cavone di Napoli durante un controllo della Polizia. Nella loro abitazione sono stati trovati cocaina, un bilancino di precisione e telecamere. Durante l’ispezione, è stato anche scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica. L'intervento è avvenuto in seguito a verifiche di routine nel quartiere.

Controllo della Polizia nel quartiere Cavone: trovati cocaina, bilancino e telecamere, scoperto anche furto di energia elettrica Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone nel quartiere Cavone: un uomo di 50 anni e una donna di 57, entrambi napoletani. Il primo, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici, dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato. L'operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato Dante, impegnati in servizi mirati al contrasto dei reati legati allo spaccio di droga.