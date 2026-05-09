Droga rissa e armi | 42enne rimpatriato in Albania

La polizia di Viterbo ha rimpatriato in Albania un uomo di 42 anni, che si trovava nel carcere di Mammagialla. L’uomo era stato condannato a quasi nove anni di reclusione per traffico di droga, con l’aggravante di aver trasportato una quantità importante di sostanze stupefacenti. La sua detenzione era stata decisa in seguito a un procedimento giudiziario che aveva accertato il suo coinvolgimento in attività illecite legate all’uso di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della questura di Viterbo hanno rimpatriato un 42enne in Albania. Era detenuto nel carcere Nicandro Izzo a Mammagialla, dove stava scontando una condanna a otto anni e undici mesi per traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dall'ingente quantità.L'accompagnamento alla.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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