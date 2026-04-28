Espulso e rimpatriato 20enne spacciatore imbarcato su un volo per l' Albania

Un giovane di 20 anni coinvolto in attività di spaccio è stato espulso e rimpatriato, con un volo diretto in Albania. La misura fa parte di un'azione più ampia di controllo e sicurezza nel centro urbano, dove sono state adottate strategie di tolleranza zero contro l’immigrazione irregolare e le attività illecite. L’operazione si inserisce in un quadro di interventi mirati a rafforzare la legalità nella zona.

Tolleranza zero sul fronte della sicurezza e del contrasto all'immigrazione irregolare nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all'espulsione dal territorio nazionale di un cittadino di origini albanesi di 20 anni. Il giovane.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stalking e violenze contro la ex. Espulso e rimpatriato 39enne Salerno, cittadino rinuncia alla protezione internazionale e viene espulso: rimpatriato in IndiaUn cittadino indiano è stato espulso dal territorio nazionale dopo aver rinunciato alla richiesta di protezione internazionale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Treviso, ruba bobine di cavi elettrici nel deposito ferroviario: espulso 39enne albanese; Espulso cittadino tunisino condannato per maltrattamenti: eseguito il rimpatrio da Viterbo; Rapina aggravata, cittadino straniero trasferito al centro per il rimpatrio: sarà espulso; Siracusa, 33enne tunisino già espulso trasferito in un Centro di permanenza per il rimpatrio. Scarcerato ed espulso, rimpatriato cittadino stranieroAgenti della Polizia di Stato, in servizio all’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa, hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino marocchino di 47 anni. Lo st ... siracusanews.it Espulsioni e rimpatri: otto stranieri allontanati dal territorio nazionale in un meseCREMONA - Tra metà marzo e metà aprile 2026 sono state eseguite diverse operazioni di controllo e rimpatrio sul territorio nazionale, condotte da polizia e carabinieri, che hanno portato all’ ... laprovinciacr.it Già condannato diverse volte e noto per diversi reati, sarà espulso dal territorio nazionale - facebook.com facebook Pugni in faccia nel derby, follia in Spagna! Il portiere espulso perde il controllo x.com