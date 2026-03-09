Armi droga e ricettazione | rimpatriato straniero pluripregiudicato

Gli agenti della Polizia di Stato, insieme all’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino marocchino attualmente in carcere. L’uomo, pluripregiudicato, è coinvolto in questioni legate ad armi, droga e ricettazione. Il provvedimento è stato emesso dall’Autorità giudiziaria competente e riguarda il suo allontanamento dal territorio nazionale.

L'uomo, arrestato per reati inerenti agli stupefacenti, armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato prelevato nella mattinata del 6 marzo dalla Casa Circondariale di Salerno ed accompagnato presso un aeroporto internazionale italiano per il successivo rimpatrio nel Paese di origine. “L’operazione - si legge in una nota della Questura - si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento disposti dall’Autorità giudiziaria e amministrativa. La Questura di Salerno continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e sicurezza pubblica”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

