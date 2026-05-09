Droga nella federa di un cuscino arrestato dai carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno svolto controlli straordinari sul territorio per contrastare i reati legati alla diffusione di sostanze stupefacenti. Durante un'operazione, è stato trovato un uomo in possesso di droga nascosta nella federa di un cuscino. L’arresto è avvenuto ieri, durante un servizio di prevenzione finalizzato a identificare e fermare eventuali attività illegali.

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