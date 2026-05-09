Droga nella federa di un cuscino arrestato dai carabinieri
I carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno svolto controlli straordinari sul territorio per contrastare i reati legati alla diffusione di sostanze stupefacenti. Durante un'operazione, è stato trovato un uomo in possesso di droga nascosta nella federa di un cuscino. L’arresto è avvenuto ieri, durante un servizio di prevenzione finalizzato a identificare e fermare eventuali attività illegali.
Ieri i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno intensificato i servizi preventivi finalizzati a contrastare i reati connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti,predisponendo controlli straordinari nell’ambito di tutto il territorio di competenza.I militari hanno infatti.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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