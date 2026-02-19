Botte per un debito di droga Giovane in manette arrestato dai carabinieri

Per un debito di droga, un giovane di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato e picchiato una persona. La lite è iniziata quando l’uomo ha chiesto indietro una somma di denaro che ammontava a diverse migliaia di euro. Il giovane ha reagito con violenza, usando minacce e botte per costringere la vittima a pagare. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, e ora il ragazzo dovrà rispondere di estorsione davanti all’autorità giudiziaria.

Minacce e botte per un debito di droga che nel tempo aveva raggiunto cifre altissime. Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri e dovrà rispondere del reato di estorsione. Stamani Mattia Varese verrà sottoposto all'interrogatorio di garanzia in carcere dal giudice Tiziana Lottini assistito dall'avvocato Riccardo Balatri (nella foto) del foro spezzino. Dopo i messaggi intimidatori il giovane è passato alle vie di fatto, supportato da un amico, e si è presentato sotto casa del debitore colpendolo con schiaffi e pugni pretendendo la restituzione di una somma di ben 15 mila euro invece dei 3 mila 700 euro di debito accumulati per l'acquisto di hashish e cocaina.