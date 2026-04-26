Tre panetti di hashish nascosti nella Rsa | erano nella federa del cuscino

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno scoperto tre panetti di hashish nascosti nella federa di un cuscino all’interno di una residenza sanitaria assistenziale. L’intervento, condotto con un approccio investigativo accurato, ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, che era stata occultata in modo ingegnoso. La scoperta è avvenuta in seguito a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Un metodo ingegnoso ma scoperto grazie a un intervento tempestivo, sviluppato con metodo investigativo, dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta. I militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga all’interno di una struttura sanitaria assistenziale (Rsa) di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Viaggiava con due panetti di hashish nascosti nell'imbottitura del sedile: arrestatoUn uomo di 24 anni è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile di Milano durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di stupefacenti... RSA, scoperto lo spaccio: hashish nascosto dentro un cuscino? Cosa sapere Carabinieri arrestano uomo di 53 anni con 300 grammi di hashish in una RSA di Caserta. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prima Porta, scoperto deposito della droga per 2 milioni e mezzo di euro (video); Ricercato da tempo, viene pedinato e controllato: trovati nascosti nel bosco 300 grammi di hashish; Fermato sulla statale con 20 chili di hashish nel bagagliaio: patteggia la pena; Madre e figlio nascondono oltre 600 chili di hashish in casa, nel frigorifero i panetti. Tre panetti di hashish nascosti nella Rsa: erano nella federa del cuscinoBlitz dei carabinieri che nella stanza occupata da un 53enne hanno rinvenuto lo stupefacente, un bilancino di precisione e un coltello sporco di hashish: per l'uomo è scattato l'arresto ... casertanews.it Caserta, nasconde hashish nel cuscino in una RSA: arrestato dai carabinieriNasconde hashish nel cuscino in una RSA, arrestato dai carabinieri a Caserta. Un intervento tempestivo, sviluppato con metodo investigativo, ha portato i carabinieri della sezione ... ilmattino.it Prova con forno necchi , panetti congelati 2/3 settimane fa Impasto diretto 900 g pizzeria Caputo 100 g integrale Barilla 700 ml acqua 3 gr lievito fresco 20 sale Metodo no knead Pieghe ogni 30 minuti per tre volte 2 ore a t.a. Staglio e messo in freezer . - facebook.com facebook