Tre panetti di hashish nascosti nella Rsa | erano nella federa del cuscino

Da casertanews.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta hanno scoperto tre panetti di hashish nascosti nella federa di un cuscino all’interno di una residenza sanitaria assistenziale. L’intervento, condotto con un approccio investigativo accurato, ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente, che era stata occultata in modo ingegnoso. La scoperta è avvenuta in seguito a un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Un metodo ingegnoso ma scoperto grazie a un intervento tempestivo, sviluppato con metodo investigativo, dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta. I militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga all’interno di una struttura sanitaria assistenziale (Rsa) di.🔗 Leggi su Casertanews.it

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