Dal pulmino disabili usato per trasportare droga al nascondiglio green | sette arresti

Sono sette gli arresti per droga effettuati dai Falchi della polizia di Stato, tra Quarticciolo e San Giovanni. In alcuni casi, le forze dell'ordine hanno scovato nascondigli molto particolari, o metodi di trasporto delle dosi assolutamente inattesi. La droga nell'alberoIl primo caso è quello del.🔗 Leggi su Romatoday.it

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