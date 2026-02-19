Spaccio di droga | scattano sette arresti all' alba il blitz della Polizia

Alle prime luci dell'alba, la Polizia ha arrestato sette persone durante un blitz contro lo spaccio di droga. La causa dell'operazione è un'indagine durata mesi, che ha scoperto un giro di traffico nel quartiere. Gli agenti hanno perquisito diverse abitazioni, trovando droga e denaro contante. Il blitz ha coinvolto numerosi agenti e si è concentrato su un edificio specifico, considerato il centro dell’attività illecita. La Polizia continua le indagini per smantellare l’intera rete di spacciatori nella zona.

Blitz antidroga all'alba di oggi: una vasta operazione della Polizia di Stato che sta dando esecuzione a un articolato provvedimento restrittivo emesso dal gip di Brindisi Vittorio Testi su richiesta della locale Procura della Repubblica, per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio di Mesagne e nei comuni limitrofi. Sette gli arresti. La rete dello spaccio In sette sono finiti ai domiciliari, per altri quattro il gip ha disposto l'obbligo di dimora. In tutto sono 17 gli indagati nell'inchiesta condotta dai poliziotti del commissariato di Mesagne. I nomi Arresti domiciliari per Bruno Magrì, "alias terzina", 45 anni; Andrea Massafra, "alias mezzo litro", 34 anni; Lorena Marra, 42 anni; Angelo Belfiore, 41 anni; Antonio Emanuele Tarantino, "alias Tony malombra", 41 anni, tutti i Mesagne, e Margherita Modesto, 53 anni, e Oronzo Santoro, 59 anni, entrambi di Latiano.

