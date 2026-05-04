Ancora degrado in via Sant' Eufemia Area ostaggio degli sbandati

Nelle ultime settimane, via Sant'Eufemia nel centro di Modena ha segnalato un aumento di episodi di degrado e problemi di sicurezza. La zona è stata descritta come area ostaggio di soggetti senza fissa dimora, con interventi delle forze dell'ordine e segnalazioni da parte dei residenti. La situazione mantiene alta l’attenzione sulla gestione e il controllo del quartiere, con discussioni aperte tra cittadini e autorità.

La sicurezza nel centro storico di Modena, e in particolare in via Sant'Eufemia, torna a scaldare il dibattito. A sollevare la questione è Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, che raccoglie le crescenti segnalazioni dei residenti e denuncia una situazione di.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Sant’Eufemia: divieto d’uso dell’acqua per contaminazione microbiologica? Cosa scoprirai Come possono i dati Arpacal smentire le rassicurazioni del Comune? Chi ha segnalato i rischi sanitari prima del nuovo blocco? Perché... Leggi anche: Ancora degrado lungo le strade di Villa Sant’Antonio Aggiornamenti e contenuti dedicati Ancora degrado in via Sant'Eufemia, Area ostaggio degli sbandatiIl capogruppo di Fratelli d'Italia sollecita verifiche serrate degli agenti su un minimarket della zona e accusa l'amministrazione di sottovalutare i disagi per lo studentato. modenatoday.it Sant’Eufemia, sos degrado: Blitz della polizia locale per contrastare i bivacchiDa gennaio di quest’anno ho concordato con la polizia locale controlli specifici nell’area di via Badia, via Carteria e Sant’Eufemia allo scopo di accertare comportamenti disturbanti e cercare di ... ilrestodelcarlino.it