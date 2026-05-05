Viterbo Compagnone denuncia il degrado in via degli Scalzi

Durante la festa in via degli Scalzi, si è verificato un episodio di degrado che ha coinvolto la strada, trasformata in un'area sporca e in condizioni di inciviltà. Bruno Compagnone, residente e attivista, ha denunciato pubblicamente la situazione, evidenziando il livello di abbandono e incuria. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi frequenta il quartiere, generando discussione sulla gestione e il rispetto delle aree pubbliche.

? Cosa scoprirai Cosa ha trasformato via degli Scalzi in un orinatoio durante la festa?. Come ha reagito Bruno Compagnone alla situazione di via degli Scalzi?. Chi deve gestire la pulizia delle strade durante i grandi eventi?. Quali danni subisce l'immagine di Viterbo a causa di questo degrado?.? In Breve L'affluenza massiccia durante San Pellegrino in fiore ha accentuato il degrado in via degli Scalzi.. Il problema igienico impatta l'immagine turistica del centro storico di Viterbo.. La gestione dei flussi richiede maggiore coordinamento tra pulizia e sicurezza urbana.. I residenti chiedono interventi tempestivi per preservare la dignità dei vicoli storici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viterbo, Compagnone denuncia il degrado in via degli Scalzi Notizie correlate Concerti: nella chiesa di San Michele degli scalzi si ricordano Nicola Ciardelli e Fabrizio CasiniTerzo appuntamento del festival ‘I Concerti di Quaresima e di Pasqua’ organizzato dall’Associazione Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, e... Leggi anche: Viterbo, i cittadini lanciano l'allarme per il degrado: "Sesso in pieno giorno tra rifiuti e abbandono"