Incidente mortale sulla statale Sannitica verso Afragola auto si schianta contro palo vittima uomo 52enne

Un uomo di 52 anni è morto in un incidente sulla statale Sannitica, vicino Afragola, quando la sua auto si è schiantata contro un palo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno disposto il sequestro del veicolo e l’autopsia. La vittima era residente nell’hinterland Nord di Napoli. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine.

