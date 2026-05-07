Il furgone si schianta contro un muro sulla Statale | morto Khalid Moukolis

Nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, sulla Statale 12 nei pressi di Calliano, un furgone si è schiantato contro un muro. A perdere la vita è stato il conducente, un uomo di 32 anni residente a Trento. L’incidente si è verificato mentre il veicolo percorreva la strada e ha provocato la morte immediata del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non c’è stato niente da fare.

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nella serata di ieri, mercoledì 6 maggio, sulla Statale 12 nei pressi del centro abitato di Calliano: a perdere la vita è stato il 32enne Khalid Moukolis, residente a Trento, schiantatosi in maniera fatale mentre era alla guida di un piccolo furgone.Dai.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Si schianta contro un muro col furgone: a 73 anni muore Massimo Gerolamo SalaCalco (Lecco), 28 aprile 2026 – Un pensionato di 73 anni è morto dopo essersi schiantato contro un muro al volante del suo furgone. Furgone si schianta sulle barriere stradali del cantiere, uomo portato in ospedale: lunghe code sulla stataleViolento impatto nei pressi del cantiere sulla statale, un uomo finisce in ospedale. Una raccolta di contenuti Si parla di: ? Schianto terribile contro un muro sulla Statale: il giovane Khalid ha perso la vita; Si schianta col furgone a Calliano, morto un 32enne. Si schianta col furgone a Calliano, morto un 32enneKalid Moukolis ha perso il controllo del veicolo che si è impennata sullo spartitraffico ed è finito contro un muro ... rainews.it