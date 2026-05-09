Dovevano raccogliere il radicchio i braccianti di Cavanella Po Tre giovani morti in acqua

Tre giovani braccianti sono morti in un incidente avvenuto in prossimità di Cavanella Po, dove avrebbero dovuto raccogliere radicchio. Secondo una testimonianza, uno dei sopravvissuti ha riferito che la vittima non ha visto la curva e, invece di girare, è andata dritta. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini. Un’altra persona ha riferito di avere la testa pesante e dolore, senza aggiungere altri dettagli.

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