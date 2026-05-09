Dovevano raccogliere il radicchio i braccianti di Cavanella Po Tre giovani morti in acqua
Tre giovani braccianti sono morti in un incidente avvenuto in prossimità di Cavanella Po, dove avrebbero dovuto raccogliere radicchio. Secondo una testimonianza, uno dei sopravvissuti ha riferito che la vittima non ha visto la curva e, invece di girare, è andata dritta. La dinamica dell’incidente è al centro delle indagini. Un’altra persona ha riferito di avere la testa pesante e dolore, senza aggiungere altri dettagli.
«La mia testa è pesante e mi fa male. Non ha visto la curva, doveva girare ma è andato avanti dritto». Hamza, cittadino centroafricano è uno dei nove giovani precipitati nel van rosso bordeaux che li stava portando a lavorare sabato mattina verso le 6. È uno dei superstiti che come altri cinque.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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