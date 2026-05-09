Doveva essere in carcere trovato a spasso nella notte a Sampierdarena

Nella notte, un giovane di 20 anni senza fissa dimora e di origine tunisina è stato trovato in strada a Sampierdarena. Era destinato a scontare una pena detentiva, ma è stato intercettato mentre passeggiava nel quartiere. L’uomo è stato arrestato e trasferito in cella. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nella zona intorno alle ore notturne.

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Un 20enne originario della Tunisia e senza fissa dimora è stato arrestato e portato in carcere nella notte. I poliziotti del commissariato di Cornigliano, impegnati in alcuni controlli, hanno notato il giovane, in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, lo conoscevano per alcuni precedenti. Così.🔗 Leggi su Genovatoday.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Operaio trovato morto nel silos, l’azienda: “Non doveva essere lì”È stata disposta l’autopsia sul corpo di Italo Carpi, l’operaio di 54 anni trovato senza vita all’interno di una cisterna di alcol etilico nella... Doveva essere in carcere: sorpreso in giro sul monopattino elettricoUn 18enne è stato arrestato: aveva compiuto, insieme ad alcuni minorenni, una rapina in piazza della Vittoria ai danni di un 17enne Doveva essere in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Doveva essere in carcere, trovato a spasso nella notte a Sampierdarena; Deve scontare il carcere per violenze alla compagna, fugge e torna: bloccato all'aeroporto; Cesare Battisti, lettera dal carcere: Vorrei rivedere mio figlio; Nessun permesso per Cesare Battisti: Può fuggire di nuovo. Doveva essere in carcere, trovato a spasso nella notte a SampierdarenaUn 20enne originario della Tunisia e senza fissa dimora è stato arrestato e portato in carcere nella notte. I poliziotti del commissariato di Cornigliano, impegnati in alcuni controlli, hanno notato ... genovatoday.it Detenuto suicida nel carcere di Taranto, il Sappe: «Doveva essere trasferito»Un detenuto 50enne della provincia di Taranto si è tolto la vita nel tardo pomeriggio del 26 dicembre nel carcere del capoluogo ionico. Ne dà notizia il Sappe, sindacato autonomo della polizia ... lagazzettadelmezzogiorno.it Il Podcast del #GirodItalia - @53x11Podcast - Tappa 1 Volata doveva essere e volata è stata: caduta a 600m all’arrivo che manda al traguardo solo i primi 10. La spunta Magnier che conquista la prima Maglia Rosa. Battuti Andresen, Vernon e Milan. : spreak x.com