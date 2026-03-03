Doveva essere in carcere | sorpreso in giro sul monopattino elettrico

Un ragazzo di 18 anni, che avrebbe dovuto scontare una pena in carcere, è stato fermato mentre si spostava su un monopattino elettrico. La polizia di Stato ha effettuato un controllo e ha deciso di arrestarlo. L’episodio si è verificato in una zona urbana, dove l’auto delle forze dell’ordine ha intercettato l’adolescente. La situazione è stata immediatamente gestita dagli agenti.

Un 18enne è stato arrestato: aveva compiuto, insieme ad alcuni minorenni, una rapina in piazza della Vittoria ai danni di un 17enne Doveva essere in carcere, invece è stato sorpreso mentre era in giro su un monopattino elettrico: per questo un 18enne è stato arrestato dalla polizia di Stato. È successo nella giornata di lunedì in via Fereggiano: il ragazzo è stato scoperto dagli agenti mentre girava per le strade della Foce. Da accertamenti è emerso che su di lui però gravava un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i minorenni di Genova lo scorso 20 gennaio. Il giovane doveva trovarsi in carcere a seguito di una rapina aggravata commessa insieme ad altri minori in piazza della Vittoria, ai danni di un 17enne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Doveva essere in carcere in Sicilia, passeggiava a BolzanetoVenerdì 16 gennaio gli agenti di polizia del commissariato Sestri Ponente hanno arrestato un 29enne tunisino.

