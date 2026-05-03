Dove vedere Sinner-Zverev Inter-Parma e lo sport in tv del 3 maggio

Da gazzetta.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 3 maggio offre diversi appuntamenti sportivi in diretta televisiva. Tra gli eventi principali ci sono il match di tennis tra Sinner e Zverev e le partite di calcio tra Inter e Parma, Juventus e Verona, Sassuolo e Milan, Bologna e Cagliari. Inoltre, in programmazione ci sono anche incontri di basket e volley. La giornata si presenta ricca di appuntamenti, con diverse emittenti dedicate alla copertura di queste competizioni.

La domenica calcistica del 3 maggio si preannuncia ricca di emozioni, con i riflettori puntati principalmente sulla Serie A e sulla rincorsa ai punti pesanti per l'Europa e la salvezza. Ad aprire le danze, Bologna-Cagliari nel primo pomeriggio, seguito da Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma in serata. Ma ci sono anche tantissimi match del Campionato belga, Liga, Zweite Bundesliga, Premier League, Saudi League. Non mancherà infine spazio per il calcio femminile, con importanti scontri diretti, e per i talenti del futuro impegnati nel Campionato Primavera, prima di lasciare spazio nella notte alle spettacolari giocate della MLS americana.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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