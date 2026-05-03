Dove vedere Sinner-Zverev Inter-Parma e lo sport in tv del 3 maggio

Il 3 maggio offre diversi appuntamenti sportivi in diretta televisiva. Tra gli eventi principali ci sono il match di tennis tra Sinner e Zverev e le partite di calcio tra Inter e Parma, Juventus e Verona, Sassuolo e Milan, Bologna e Cagliari. Inoltre, in programmazione ci sono anche incontri di basket e volley. La giornata si presenta ricca di appuntamenti, con diverse emittenti dedicate alla copertura di queste competizioni.

La domenica calcistica del 3 maggio si preannuncia ricca di emozioni, con i riflettori puntati principalmente sulla Serie A e sulla rincorsa ai punti pesanti per l'Europa e la salvezza. Ad aprire le danze, Bologna-Cagliari nel primo pomeriggio, seguito da Sassuolo-Milan, Juventus-Verona e Inter-Parma in serata. Ma ci sono anche tantissimi match del Campionato belga, Liga, Zweite Bundesliga, Premier League, Saudi League. Non mancherà infine spazio per il calcio femminile, con importanti scontri diretti, e per i talenti del futuro impegnati nel Campionato Primavera, prima di lasciare spazio nella notte alle spettacolari giocate della MLS americana.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dove vedere Sinner-Zverev, Inter-Parma e lo sport in tv del 3 maggio Notizie correlate Dove vedere Sinner-Zverev, lo sport in tv di venerdì 27 marzoTra gli appuntamenti di oggi le prove del Gran Premio degli Stati Uniti, il calcio con l'amichevole Inghilterra-Uruguay. Dove vedere Pisa-Lecce, Sinner in semifinale e tutto lo sport in tv del 1° maggioIn questo venerdì 1 maggio di festa, il calcio italiano si prenderà la scena principale con l'atteso anticipo di Serie A che vedrà il Pisa sfidare il... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sinner-Zverev, oggi finale a Madrid: orario, precedenti e dove vederla; Sinner-Zverev, finale domenica alle 17 su Sky; Jannik Sinner - Alexander Zverev in finale al Madrid Open 2026: quando è la partita, orario e dove vedere in diretta · Tennis ATP; Sinner trova ancora Zverev: in finale a Madrid per un'impresa mai riuscita a nessuno | Orari, tv, dove vedere. Sinner-Zverev oggi finale a Madrid: orario e dove vedere la diretta. Jannik a caccia del quinto Masters 1000 consecutivoMadrid può diventare un altro tassello della stagione perfetta di Sinner. E forse, l’ennesimo record destinato a cambiare la storia del tennis italiano e mondiale ... firstonline.info Sinner-Zverev oggi in finale a Madrid, a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streamingSinner-Zverev in finale al Masters 1000 di Madrid: orario, precedenti e dove vedere la partita in TV e streaming: non è prevista diretta in chiaro ... fanpage.it È TUTTO PRONTO PER LA FINALE Ancora una volta sarà Sinner contro Zverev, ma questa volta a differenza degli ultimi 4 Masters 1000 la sfida varrà il titolo Il bilancio è di 9-4 in favore di Sinner, che ha vinto anche gli ultimi 8 incontri, comprese l - facebook.com facebook Sascha Zverev per il 5° Masters 1000 consecutivo si troverà ad affrontare Jannik Sinner, stavolta nella finale di Madrid Il tennista tedesco ha poi aggiunto: “Ogni giocatore ha punti deboli e punti di forza e credo che alla fine i migliori giocatori trovano sempre x.com