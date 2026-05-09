Domani sera alle 20:45 allo stadio 'San Siro' si svolgerà la partita tra Milan e Atalanta, valida per la 36ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming su SKY, Now e DAZN. È possibile seguire l'incontro attraverso questi servizi, che offrono diverse opzioni di visione per gli utenti.

Milan-Atalanta è una sfida importante per i rossoneri. Il Milan di Massimiliano Allegri arriverà all'appuntamento al terzo posto in classifica, a quota 67 punti (dietro al Napoli di Antonio Conte), mentre l'Atalanta di Palladino ha rimontato nella seconda parte di stagione e ora si trova al settimo posto a quota 55 punti. Pertanto, in caso di vittoria del Diavolo, mancherebbero solo tre punti per avere la qualificazione matematica alla prossima edizione della Champions League. Ecco come e dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv o streaming, con l'orario del match e le informazioni più importanti. Milan-Atalanta, partita della 36esima giornata del campionato italiano 2025-2026, è in programma per le ore 20:45 di domenica 10 maggio 2026 allo stadio 'San Siro', a Milano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dove vedere Milan-Atalanta in diretta tv o streaming: SKY, Now o DAZN?

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